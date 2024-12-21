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16:03, 21 декабря 2024Путешествия

Российское правительство пообещало детям скидку на авиаперелеты

Правительство РФ обеспечит скидку в размере 50 % для детей до 12 лет к 14 января
Мария Черкасова

Фото: TravnikovStudio / Shutterstock / Fotodom  

Российское правительство обеспечит скидку в размере 50 процентов от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, передает РИА Новости.

Савельев заявил, что у авиакомпаний, исходя из специальных тарифов, была возможности минимизировать скидку. «Мы сейчас это все поправим, с авиакомпаниями разговор проведен», — подчеркнул Савельев. В настоящее время авиакомпании реализуют скидочные программы для перевозки детей, где размер скидки варьируются от 15 до 50 процентов от стоимости взрослого билета.

Ранее стало известно, что средняя цена авиабилета экономкласса в России в 2024 году выросла на 14 процентов и составила 14,5 тысячи рублей. Средняя стоимость путешествий бизнес-классом не изменилась — сейчас она составляет 77 тысяч рублей за перелет в одну сторону.

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