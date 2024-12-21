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16:44, 21 декабря 2024Мир

Саудовская Аравия предупредила ФРГ о возможности теракта

Der Spiegel: Саудовская Аравия трижды предупреждала ФРГ о возможности теракта
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Probst / AP

Власти Саудовской Аравии трижды предупреждали ФРГ о возможных угрозах от подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Такими сведениями делится журнал Der Spiegel.

Содержание предупреждений не разглашается. Уточняется, что в декабре 2023 года в ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступило заявление о подозреваемом Талебе А. в связи с публикациями в соцсетях, где он высказывал угрозы в адрес Германии. Однако сотрудники ведомства в итоге решили, что реальной угрозы нет.

Талеб А., 50-летний гражданин Саудовской Аравии, проживающий в ФРГ с 2006 года с видом на жительство и статусом беженца, работал врачом. Как пишет Der Spiegel, он обладал влиянием в саудовской диаспоре Германии. Berliner Zeitung уточняла, что Талеб А. прибыл в Германию для изучения психиатрии и запросил убежище.

Наезд на посетителей ярмарки в немецком городе произошел вечером 20 декабря. Жертвами, по некоторым данным, стали четверо, пострадали 205 человек. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Газета Bild со ссылкой на собственные источники позднее сообщала, что наехавший на людей в Магдебурге находился в состоянии наркотического опьянения — первичный тест уроженца Саудовской Аравии на наркотики дал положительный результат.

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