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13:07, 21 декабря 2024Мир

Подозреваемый в теракте в Магдебурге был под воздействием наркотиков

Bild: подозреваемый в теракте в Магдебурге был под воздействием наркотиков
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Мужчина, наехавший на автомобиле на людей в Магдебурге, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, первичный тест уроженца Саудовской Аравии Талиба А. на наркотики дал положительный результат. Предполагается, что во время совершения теракта он находился под воздействием наркотических веществ.

Ранее стало известно, что в результате наезда автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли четыре человека, еще 205 пострадали. По данным полиции, тяжело ранен 41 человек, 86 человек находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения.

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