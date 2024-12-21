В Германии выросло число пострадавших в Магдебурге

Bild: в Магдебурге при наезде автомобиля пострадали 205 человек

В результате наезда автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли четыре человека, еще 205 пострадали. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным полиции, тяжело ранены 41 человек, 86 человек находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения.

Вечером в пятницу, 20 декабря, машина на большой скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом.

Подозреваемый в наезде на толпу оказался беженцем. Его зовут Талеб А., он работает в Германии медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии. По данным Berliner Zeitung, мужчина является антиисламистским активистом из Саудовской Аравии.