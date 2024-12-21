Вучич рассказал об оплате поставок газа через Болгарию

Вучич: РФ разрешила Сербии и Венгрии оплачивать поставки газа через Болгарию

РФ пошла навстречу Сербии и Венгрии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию, заявил сербский президент Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после введения санкций против «Газпромбанка» оплата пошла через другой коммерческий банк. «Российские друзья пошли навстречу нам и венграм, вижу, что и с "Булгартрансгазом" все решено», — отметил он.

Политик добавил, что страна никогда не опаздывает с выплатами.

Ранее вице-премьер страны Александр Вулин заявил, что в Сербии благодарны российскому руководству за «честные цены» на газ. Политик назвал сотрудничество между двумя странами «справедливым».