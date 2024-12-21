Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:04, 21 декабря 2024Путешествия

Ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх проконтролирует прокуратура

Прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержкой рейса UJ614 из РФ в Египет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ситуацию с задержкой рейса Москва-Шарм-эш-Шейх взяла на контроль транспортная прокуратура. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Там обратили внимание на публикации в СМИ, в которых говорится, что вылет рейса из аэропорта Шереметьево был задержан по техническим причинам. По данным прокуратуру, рейс запланирован на сегодня на 18:50 по московскому времени, на него зарегистрировались 218 пассажиров.

Самолет авиакомпании Al Masria должен был вылететь в пятницу в 5:50, рейс задержали более, чем на сутки. Недовольные пассажиры разозлились и заблокировали выход на посадку, полиции пришлось вмешаться в ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За это надо отвечать». В России обратились к Зеленскому после атаки дронов на Казань. Ему напомнили об одном событии

      В Подмосковье неизвестный запустил салют в отделении почты

      Хинштейн заявил о проверке «Корпорации развития Курской области»

      В Румынии опровергли вмешательство России в выборы

      Ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх проконтролирует прокуратура

      Российские войска начали бои за Янтарное в ДНР

      В Минобороны сообщили о поражении 14 бригад ВСУ в Курской области

      В ВСУ стали отправлять в пехоту солдат войск ПВО из-за нехватки людей

      Саудовская Аравия предупредила ФРГ о возможности теракта

      Захарова призвала Запад отреагировать на атаку ВСУ по Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше