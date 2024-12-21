Ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх проконтролирует прокуратура

Прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержкой рейса UJ614 из РФ в Египет

Ситуацию с задержкой рейса Москва-Шарм-эш-Шейх взяла на контроль транспортная прокуратура. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Там обратили внимание на публикации в СМИ, в которых говорится, что вылет рейса из аэропорта Шереметьево был задержан по техническим причинам. По данным прокуратуру, рейс запланирован на сегодня на 18:50 по московскому времени, на него зарегистрировались 218 пассажиров.

Самолет авиакомпании Al Masria должен был вылететь в пятницу в 5:50, рейс задержали более, чем на сутки. Недовольные пассажиры разозлились и заблокировали выход на посадку, полиции пришлось вмешаться в ситуацию.