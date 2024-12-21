В Шереметьево пассажиры разозлились и заблокировали выход на посадку

В Шереметьево пассажиры после задержки рейса закрыли выход на посадку

В московском аэропорту Шереметьево пассажиры задержанного рейса в Шарм-эш-Шейх (Египет) заблокировали выход на посадку другим пассажирам, сообщает Telegram-канал Baza.

Рейс UJ 614 авиакомпании Al Masria должен был вылететь в пятницу, 20 декабря, в 5:00 утра, но посадку постоянно откладывали. Пассажиры находились в аэропорту почти сутки. Ночью в субботу, 21 декабря, в аэропорт приехали пассажиры рейса UJ 612 той же авиакомпании, им перекрыли выход. Успокоить недовольных пришлось полицейским, известно о задержаниях.

Рейс UJ 612 вылетел по расписанию, однако пассажиры задержанного рейса до сих пор не вылетели. Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что пассажиры задержанного рейса вылетят на резервном воздушном судне в 18:50 (по московскому времени) 21 декабря. Причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета.