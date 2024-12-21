Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:07, 21 декабря 2024Путешествия

В Шереметьево пассажиры разозлились и заблокировали выход на посадку

В Шереметьево пассажиры после задержки рейса закрыли выход на посадку
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Baza

В московском аэропорту Шереметьево пассажиры задержанного рейса в Шарм-эш-Шейх (Египет) заблокировали выход на посадку другим пассажирам, сообщает Telegram-канал Baza.

Рейс UJ 614 авиакомпании Al Masria должен был вылететь в пятницу, 20 декабря, в 5:00 утра, но посадку постоянно откладывали. Пассажиры находились в аэропорту почти сутки. Ночью в субботу, 21 декабря, в аэропорт приехали пассажиры рейса UJ 612 той же авиакомпании, им перекрыли выход. Успокоить недовольных пришлось полицейским, известно о задержаниях.

Рейс UJ 612 вылетел по расписанию, однако пассажиры задержанного рейса до сих пор не вылетели. Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что пассажиры задержанного рейса вылетят на резервном воздушном судне в 18:50 (по московскому времени) 21 декабря. Причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались об ответе на атаку дронов на Казань

      В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС

      Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх

      Стали известны подробности о пенсионерке — поджигательнице ТЦ в Москве

      Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

      В российском регионе 17 человек попали в больницу после купания в бассейне

      Стало известно о подготовке Польши к прокси-войне против России

      Петросян второй раз выиграла чемпионат России по фигурному катанию

      Ранее судимого россиянина задержали с автоматом и боеприпасами в Курской области

      Орбан предрек первые шаги по Украине сразу после инаугурации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше