Сийярто заявил о попытке США ослабить сотрудничество Венгрии с РФ в энергетической сфере

Сийярто: США хотят ослабить сотрудничество Венгрии с РФ в энергетической сфере

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение США отказать Будапешту в разрешении проводить операции с Газпромбанком, который принимает участие в финансировании строительства АЭС «Пакш-2», актом политической мести. Он отметил, что таким образом США стремятся ослабить сотрудничество Венгрии с Россией в энергетической сфере, сообщает РИА Новости.

По его словам, американцы прекрасно понимали последствия соответствующего решения для ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон выразил свое несогласие с суверенным внешнеполитическим курсом Венгрии.

«Они не могут смириться с тем, что наше правительство придерживается патриотической, суверенной политической стратегии, которая противоречит либеральному мейнстриму», — заявил министр.

Ранее Сийярто рассказал, что власти Украины в ответ на предложение о рождественском прекращении огня начали против Венгрии безобразную кампанию. При этом дипломат уточнил, что судить президента Украины Владимира Зеленского за это должен украинский народ.