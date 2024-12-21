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06:10, 21 декабря 2024Экономика

Сийярто заявил о попытке США ослабить сотрудничество Венгрии с РФ в энергетической сфере

Сийярто: США хотят ослабить сотрудничество Венгрии с РФ в энергетической сфере
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение США отказать Будапешту в разрешении проводить операции с Газпромбанком, который принимает участие в финансировании строительства АЭС «Пакш-2», актом политической мести. Он отметил, что таким образом США стремятся ослабить сотрудничество Венгрии с Россией в энергетической сфере, сообщает РИА Новости.

По его словам, американцы прекрасно понимали последствия соответствующего решения для ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон выразил свое несогласие с суверенным внешнеполитическим курсом Венгрии.

«Они не могут смириться с тем, что наше правительство придерживается патриотической, суверенной политической стратегии, которая противоречит либеральному мейнстриму», — заявил министр.

Ранее Сийярто рассказал, что власти Украины в ответ на предложение о рождественском прекращении огня начали против Венгрии безобразную кампанию. При этом дипломат уточнил, что судить президента Украины Владимира Зеленского за это должен украинский народ.

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