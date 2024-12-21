Советник Трампа грубо высказался о новом после Великобритании в США

Советник Трампа Ласивита назвал посла Британии в США Мандельсона придурком

Советник избранного президента США Дональда Трампа Крис Ласивита грубо высказался о Питере Мандельсоне, который получил должность посла Великобритании в США. Об этом Ласивита написал в социальной сети X, передает ТАСС.

Ласивита раскритиковал действующее британское правительство и иронично назвал его особенным. «Заменить посла-профессионала, пользующегося всеобщим уважением, полным придурком. Он должен оставаться дома!» — отметил он.

Советник Трампа добавил, что Мандельсон называл избранного президента США угрозой для мира. Кроме того, новый посол отмечал, что Трамп «немногим лучше белого националиста».

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.

