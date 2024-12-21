Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 21 декабря 2024Мир

Стали известны подробности теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге

В Магдебурге заявили, что террорист проехал через охраняемый въезд
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Probst / AP

Машина с террористом проехала на территорию рождественской ярмарки в Магдебурге в пятницу вечером, 20 декабря, через въезд для транспорта экстренных служб. Об этом сообщил директор отдела полиции Магдебурга Том-Оливер Лангханс, сообщает Spiegel.

«Он подъехал на малой скорости к пешеходному переходу, затем использовал въезд для спасательных служб для проезда к старому рынку», — уточнил он.

Как отметил начальник отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круг, этот въезд не был защищен барьерами или столбиками для того, чтобы им могли пользоваться экстренные службы. Однако въезд охранялся мобильными полицейскими силами. По его словам, этот концепт безопасности прорабатывался на протяжении длительного времени и высказался в его защиту. Круг считает, что общественность столкнулась с таким нападением, которое «не смог бы предотвратить никакой организатор».

Наезд на посетителей ярмарки в немецком городе произошел накануне. Так, жертвами трагедии стали четверо, пострадали 205 человек. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Подозреваемый в наезде на толпу оказался беженцем.

Ранее канцлера Германии Олафа Шольца и главу МВД Нэнси Фезер освистали во время их поездки в Магдебург после теракта на рождественском рынке. По данным СМИ, во время визита канцлера и министра прошла акция протеста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали «Орешник» революцией в технологии вооружений

      В США предупредили Трампа об «изменившемся» Путине

      На Западе раскрыли отношение Европы к помощи Украине

      Стали известны подробности теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге

      В Кремле объяснили предложение Путина провести дуэль западных ПРО с «Орешником»

      Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

      Украинская журналистка рассказала о коррупционных схемах Зеленского

      В Британии рассказали об «открытой ране» Украины

      Захарова рассказала об оливье

      Бывшая жена Сафонова объяснила желание отправить футболиста на психологическую экспертизу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше