Стали известны подробности теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге

В Магдебурге заявили, что террорист проехал через охраняемый въезд

Машина с террористом проехала на территорию рождественской ярмарки в Магдебурге в пятницу вечером, 20 декабря, через въезд для транспорта экстренных служб. Об этом сообщил директор отдела полиции Магдебурга Том-Оливер Лангханс, сообщает Spiegel.

«Он подъехал на малой скорости к пешеходному переходу, затем использовал въезд для спасательных служб для проезда к старому рынку», — уточнил он.

Как отметил начальник отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круг, этот въезд не был защищен барьерами или столбиками для того, чтобы им могли пользоваться экстренные службы. Однако въезд охранялся мобильными полицейскими силами. По его словам, этот концепт безопасности прорабатывался на протяжении длительного времени и высказался в его защиту. Круг считает, что общественность столкнулась с таким нападением, которое «не смог бы предотвратить никакой организатор».

Наезд на посетителей ярмарки в немецком городе произошел накануне. Так, жертвами трагедии стали четверо, пострадали 205 человек. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Подозреваемый в наезде на толпу оказался беженцем.

Ранее канцлера Германии Олафа Шольца и главу МВД Нэнси Фезер освистали во время их поездки в Магдебург после теракта на рождественском рынке. По данным СМИ, во время визита канцлера и министра прошла акция протеста.