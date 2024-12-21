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20:30, 21 декабря 2024Мир

Шольца и главу МВД ФРГ освистали во время визита в Магдебург

Berliner Zeitung: Шольца и главу МВД ФРГ освистали во время визита в Магдебург
Мария Черкасова

Фото: Ebrahim Noorozi / AP

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МВД Нэнси Фезер освистали во время их поездки в Магдебург после теракта на рождественском рынке. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

По данным газеты, во время визита канцлера и министра прошла акция протеста. Собравшиеся свистели и кричали «Проваливай!» а одна из женщин обратилась к Шольцу со словами: «Сделайте что-нибудь. Должно произойти еще что-то более плохое?»

Наезд на посетителей ярмарки в немецком городе произошел вечером 20 декабря. Жертвами стали четверо, пострадали 205 человек. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Подозреваемый в наезде на толпу оказался беженцем. Его зовут Талеб А., он работает в Германии медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии. По данным Berliner Zeitung, мужчина является антиисламистским активистом из Саудовской Аравии.

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