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11:41, 21 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о контроле российских сил над большей частью Курахово

ТАСС: российские силы контролируют большую часть Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские силы контролируют большую часть Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства рассказал, что проходит зачистка очагов на некоторых позициях в западной части Курахово. Как он уточнил, речь идет о точечных очагах сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, отмечается, что украинские войска не оставляют попыток удерживать позиции на подступах к Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказался о взятии населенного пункта Курахово в ДНР. По его словам, это является «делом времени». Он добавил, что ситуация в городе стала критической для ВСУ.

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