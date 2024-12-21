Стало известно о контроле российских сил над большей частью Курахово

ТАСС: российские силы контролируют большую часть Курахово

Российские силы контролируют большую часть Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства рассказал, что проходит зачистка очагов на некоторых позициях в западной части Курахово. Как он уточнил, речь идет о точечных очагах сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, отмечается, что украинские войска не оставляют попыток удерживать позиции на подступах к Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказался о взятии населенного пункта Курахово в ДНР. По его словам, это является «делом времени». Он добавил, что ситуация в городе стала критической для ВСУ.