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15:19, 21 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно о подготовке Польши к прокси-войне против России

InfoBRICS: по указу НАТО Польша может начать прокси-войну с Россией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom  

Польша по указу НАТО может готовиться заменить Украину в прокси-войне против России. Об этом написало издание InfoBRICS.

По мнению издания, польская забота о сохранении своих военных запасов может быть связана с директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне. Отмечается, что за последнее время республика начала получать большую помощь от США, что также может указывать на ее особую роль в возможных военных планах Североатлантического альянса после поражения Украины в военном конфликте с Россией.

Ранее президент Польши Анджей Дуда допустил отправку войск на Украину. При этом, по его словам, «никто такого конкретного предложения не сделал, не представил, какой вообще должна быть формула, что это должно быть».

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