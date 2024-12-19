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01:11, 19 декабря 2024Мир

Президент Польши допустил отправку войск на Украину

Президент Польши Дуда: отправка войск на Украину — предмет для разговора
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда допустил отправку войск на Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF.

«Это тема для разговора. Пока такого обсуждения нет. Никто такого конкретного предложения не сделал, не представил, какой вообще должна быть формула, что это должно быть», — сказал он.

Дуда также отметил, что для него приоритетом является безопасность Польши. По его словам, важнейшим вопросом при прекращении огня на Украине будет защита восточного фланга НАТО от «потенциальной российской агрессии».

Ранее замглавы Министерства обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава исчерпала почти все свои возможности военной помощи Украине. «Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену», — объяснил он.

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