Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 19 декабря 2024Мир

В Польше сделали признание о военной помощи Украине

Залевский: у Польши почти не осталось возможностей для военных поставок Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ben Kupke / Unsplash

Польша исчерпала почти все свои возможности военной помощи Украине. Такое признание сделал замглавы Министерства обороны страны Павел Залевский в эфире радиостанции Radio Zet.

По мнению Залевского, Варшава дала все, что могла. «Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену», — объяснил он.

Кроме того, замглавы Минобороны Польши опроверг сообщения о том, что Варшава может в ближайшее время передать Украине запрошенные ранее истребители МиГ-29. «Украинская сторона выступила с просьбой передать ей эти самолеты. (...) Мы ставим вопрос однозначно — нам нужно получить адекватную замену и усилить нашу позицию, это ясно. Пока что такой темы нет», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий. Так, респонденты сочли главным приоритетом Украины завершение конфликта, а не попытку удержания территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      В Латвии министр возмутилась говорившим на русском таксистом и оконфузилась

      Премьер Британии призвал Трампа обеспечить Украине сильную позицию

      Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

      Итальянская пара попросила у Путина гражданство России

      Маск счел преступлением проект временного бюджета США

      Убийце генерала Кириллова инкриминировали теракт

      Женщина дважды за месяц нашла человеческие останки у себя за домом

      Владимир Путин 19 декабря проведет прямую линию и пресс-конференцию. Что о них нужно знать?

      В Европе сделали заявление о противостоянии с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше