Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:14, 21 декабря 2024Силовые структуры

Суд заочно арестовал передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова женщину

Суд в РФ заочно арестовал женщину, передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины, которую подозревают в передаче взрывчатки для покушения на бывшего полковника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах суда говорится, что Ярославу Хрестину заключат под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Владимир Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве, обжаловал свой арест.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий экс-офицеру СБУ Василию Прозорову, был взорван 12 апреля на Коровинском шоссе. Головченко заложил под днище машины самодельное взрывное устройство.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Второй дрон влетел в казанскую высотку во время эвакуации оттуда людей

      Момент прилета дрона по казанскому ЖК «Манхэттен» попал на видео

      Власти Казани назвали последствия атаки дронов

      Суд заочно арестовал передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова женщину

      Премьер Татарстана выехал к поврежденному дронами дому в Казани

      Момент атаки дрона в Казани сняли на видео

      В Новой Москве возбудили дело после драки мигрантов с подростками

      Сийярто оценил шансы урегулирования конфликта на Украине при Трампе

      Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

      Украинский дрон атаковал Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше