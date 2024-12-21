Суд заочно арестовал передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова женщину

Суд в РФ заочно арестовал женщину, передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины, которую подозревают в передаче взрывчатки для покушения на бывшего полковника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах суда говорится, что Ярославу Хрестину заключат под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Владимир Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве, обжаловал свой арест.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий экс-офицеру СБУ Василию Прозорову, был взорван 12 апреля на Коровинском шоссе. Головченко заложил под днище машины самодельное взрывное устройство.