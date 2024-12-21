Ранее судимого россиянина задержали с автоматом и боеприпасами в Курской области

В Курской области задержали ранее судимого мужчину с автоматом и боеприпасами

Сотрудники правоохранительных органов совместно с добровольцами отряда «Барс-Курск» в рамках режима КТО задержали ранее судимого мужчину, который пытался перевезти на своем автомобиле автомат и патроны к нему через стационарный пост в Рыльском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Курской области.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Уточняется, что он был пьян, — в отношении него составлен протокол по части 3 статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, оружия и боеприпасов») и статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Найденные в его машине оружие и боеприпасы были изъяты.

Ранее в Краснодарском крае полиция задержала 49-летнего москвича и 29-летнего крымчанина с оружием и боеприпасами.