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15:13, 21 декабря 2024Силовые структуры

Ранее судимого россиянина задержали с автоматом и боеприпасами в Курской области

В Курской области задержали ранее судимого мужчину с автоматом и боеприпасами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов совместно с добровольцами отряда «Барс-Курск» в рамках режима КТО задержали ранее судимого мужчину, который пытался перевезти на своем автомобиле автомат и патроны к нему через стационарный пост в Рыльском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Курской области.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Уточняется, что он был пьян, — в отношении него составлен протокол по части 3 статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, оружия и боеприпасов») и статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Найденные в его машине оружие и боеприпасы были изъяты.

Ранее в Краснодарском крае полиция задержала 49-летнего москвича и 29-летнего крымчанина с оружием и боеприпасами.

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