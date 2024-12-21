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02:16, 21 декабря 2024Мир

В Британии заявили о попытках ВСУ получить поддержку Трампа

FT: Киев хочет показать ВСУ «победителями» в надежде получить поддержку Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Киев в попытках убедить избранного президента США Дональда Трампа поддержать Украину, хочет доказать ему, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы являются «борцами» и «победителями». Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на неназванных военных чиновников и аналитиков.

По их словам, украинской армии не хватает людей, а США подталкивают Киев к снижению призывного возраста. По мнению специалистов, следующие несколько месяцев станут «критической фазой» конфликта.

Они объяснили, что Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность. «Высокопоставленные чиновники полагают, что, доказав Трампу, что они являются "борцами" и "победителями", они смогут убедить его поддержать их», — говорится в статье.

Ранее Трамп признал невозможность завершить конфликт на Украине за 24 часа.

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