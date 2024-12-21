Украинская журналистка Панченко призвала Рютте самого пойти в окопы

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X призвала генсека НАТО Марка Рютте самого отправиться в окопы или перестать вмешиваться в дела народа Украины.

Таким образом она прокомментировала пост главы альянса о его встрече с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

«Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу», — возмутилась Панченко.

Ранее журналистка заявила, что жители Украины негативно относятся к президенту Владимиру Зеленскому. «[Президент России] Владимир Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского», — подчеркнула она.

