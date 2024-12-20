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10:13, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

На Украине заявили о всеобщей ненависти к Зеленскому

Журналистка Панченко заявила, что все в Киеве ненавидят Зеленского
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что жители страны негативно относятся к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом она написала на странице в соцсети X.

«[Президент России] Владимир Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского», — заявила она о всеобщем недовольстве.

19 декабря во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, Путин рассказал, что на Украине есть те, с кем Россия может разговаривать. Он уточнил, что имеет в виду тех граждан, которые хотели бы смены власти в стране, и добавил, что там есть «много наших ребят».

Также в ходе мероприятия российский лидер сообщил, что переговоры с Киевом могут состояться при одном условии. Таковым он счел победу Зеленского на президентских выборах.

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