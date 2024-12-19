Путин рассказал о собеседниках на Украине

Путин заявил, что России есть с кем говорить на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о собеседниках на Украине. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Под ними он подразумевает тех граждан, которые мечтают о смене власти на Украине. «Нам есть, с кем разговаривать на Украине», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что там «много наших ребят». Путин разъяснил, что рассуждает об этом без всякой иронии.

До этого Путин объявил, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) возвращают территорию квадратными километрами.

Он добавил, что ситуация на поле боя меняется кардинально ежедневно.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Вооруженные силы России «практически освободили» два села в Курской области.