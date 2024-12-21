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21:13, 21 декабря 2024Бывший СССР

Украинская журналистка рассказала о коррупционных схемах Зеленского

Журналистка Панченко: Зеленский вывозит коррупционные деньги через Одесский порт
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским сумма в 500 миллионов долларов премьер-министру Словакии Роберту Фицо за согласие со вступлением Украины в НАТО не является значительной для него, сообщила журналистка Диана Панченко. Она рассказала о коррупционных схемах украинского лидера в соцсети X.

Так, согласно данным Панченко, команда Зеленского вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт в контейнерах. Доллары едут как дипломатический груз в Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию.

«Точных сумм никто не знает. Но один контейнер вмещает до 2,5 миллиарда долларов», — добавила она.

Ранее Фицо заявил, что Зеленский попытался подкупить его, пообещав 500 миллионов евро из российских активов ради членства в НАТО. По словам политика, он отверг предложение, назвав вступление республики в альянс нереальным.

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