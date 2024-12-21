Журналистка Панченко: Зеленский вывозит коррупционные деньги через Одесский порт

Предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским сумма в 500 миллионов долларов премьер-министру Словакии Роберту Фицо за согласие со вступлением Украины в НАТО не является значительной для него, сообщила журналистка Диана Панченко. Она рассказала о коррупционных схемах украинского лидера в соцсети X.

Так, согласно данным Панченко, команда Зеленского вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт в контейнерах. Доллары едут как дипломатический груз в Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию.

«Точных сумм никто не знает. Но один контейнер вмещает до 2,5 миллиарда долларов», — добавила она.

Ранее Фицо заявил, что Зеленский попытался подкупить его, пообещав 500 миллионов евро из российских активов ради членства в НАТО. По словам политика, он отверг предложение, назвав вступление республики в альянс нереальным.