В Раде назвали позором на весь мир попытку Зеленского подкупить премьера Словакии

Нардеп Дмитрук назвал позором на весь мир попытку Зеленского подкупить Фицо

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за ситуацию с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, назвав ее «позором на весь мир».

Накануне Фицо заявил, что Зеленский попытался подкупить его, пообещав 500 миллионов евро из российских активов ради членства в НАТО. По словам политика, он отверг предложение, назвав вступление республики в альянс нереальным.

По мнению Дмитрука, речь могла идти не о средствах из российских активов, а просто о неких денгах, которые укранский лидер «мог привезти в чемодане». «Очередной позор на весь мир!» — высказался депутат.

Ранее Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Премьер подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.

