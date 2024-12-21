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04:44, 21 декабря 2024Бывший СССР

В Раде назвали позором на весь мир попытку Зеленского подкупить премьера Словакии

Нардеп Дмитрук назвал позором на весь мир попытку Зеленского подкупить Фицо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за ситуацию с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, назвав ее «позором на весь мир».

Накануне Фицо заявил, что Зеленский попытался подкупить его, пообещав 500 миллионов евро из российских активов ради членства в НАТО. По словам политика, он отверг предложение, назвав вступление республики в альянс нереальным.

По мнению Дмитрука, речь могла идти не о средствах из российских активов, а просто о неких денгах, которые укранский лидер «мог привезти в чемодане». «Очередной позор на весь мир!» — высказался депутат.

Ранее Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Премьер подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.

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