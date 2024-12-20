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22:40, 20 декабря 2024Мир

Фицо заявил о попытке подкупа со стороны Зеленского ради членства в НАТО

Фицо заявил о попытке подкупа со стороны Зеленского ради НАТО
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Роберту Фицо 500 миллионов евро из российских активов ради членства в НАТО. Об этом рассказал сам Фицо, его слова приводит РИА Новости.

По словам премьера, он отверг предложение, назвав вступление Киева в НАТО нереальным.

Ранее Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Премьер подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.

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