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20:05, 21 декабря 2024Культура

Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

Артистка балета Театра оперы и балета Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет
Мария Черкасова
Ирена Баженова

Ирена Баженова. Кадр: фильм «Спаящая красавица»

Артистка балета Театра оперы и балета имени Кирова (в настоящее время — Мариинского театра) Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет, сообщили в Мариинском театре.

Баженова умерла после продолжительной болезни 19 декабря. Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам артистки.

Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году. После выпуска она 24 года проработала в Кировском театре в качестве солистки балета и педагога. В 1964 году Баженова исполнила роль феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица». В 1976 году Ирена Леонидовна стала педагогом в Ленинградском хореографическом училище, где преподавала классический танец на протяжении двух десятков лет. Среди ее учениц были Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.

Ранее на 95-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Она сыграла роли в экранизации романа Достоевского «Идиот», драме «Вдовы» и в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2».

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