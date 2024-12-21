Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

Артистка балета Театра оперы и балета Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет

Артистка балета Театра оперы и балета имени Кирова (в настоящее время — Мариинского театра) Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет, сообщили в Мариинском театре.

Баженова умерла после продолжительной болезни 19 декабря. Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам артистки.

Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году. После выпуска она 24 года проработала в Кировском театре в качестве солистки балета и педагога. В 1964 году Баженова исполнила роль феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица». В 1976 году Ирена Леонидовна стала педагогом в Ленинградском хореографическом училище, где преподавала классический танец на протяжении двух десятков лет. Среди ее учениц были Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.

Ранее на 95-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Она сыграла роли в экранизации романа Достоевского «Идиот», драме «Вдовы» и в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2».