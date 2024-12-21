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22:32, 21 декабря 2024Мир

В Британии высказались о последствиях слов Трампа об Украине

Меркурис: заявления Трампа об Украине активизировали дискуссию про переговоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп поспособствовал активизации дискуссий о переговорах по конфликту на Украине, пообещав разрешить его за 24 часа. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, подобные заявления Трампа убедили всех в Европе, что Украину ждет поражение, если не будет переговоров. «Началось оживленное обсуждение переговоров: европейцы говорят о переговорах, русские говорят о переговорах, американцы говорят о переговорах», — отметил эксперт.

Он добавил, что люди воспринимают слова Трампа буквально, считая, что он действительно верит, что ему удастся завершить украинский конфликт за сутки. Однако, по мнению аналитика, следует «посмотреть на более широкий смысл».

Ранее Трамп признал невозможность завершить конфликт на Украине за 24 часа.

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