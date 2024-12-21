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22:03, 21 декабря 2024Россия

В Духовном управлении мусульман объяснили разрешение многоженства

Гайнутдин: фетва о многоженстве не нарушает светское законодательство РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин объяснил решение совета улемов (богословов) разрешить религиозное многоженство. Об этом он заявил в Telegram-канале организации.

По его словам, главной целью данной фетвы (богословского заключения) является защита прав женщин и детей. При этом муфтий отметил, что ее принятие не нарушает нормы светского законодательства страны, так как речь идет не о гражданском браке, регистрируемом в загсе, а о «религиозном браке — никахе».

«[Он] является внутренним делом мусульманской общины и полностью регулируется только внутренними установлениями религии. Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями», — добавил Гайнутдин.

Ранее председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала разрешение религиозного многоженства. «Независимо от того, к какой религиозной конфессии принадлежит гражданин, проживающий на территории нашей страны, он обязан соблюдать законы», — сказала она.

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