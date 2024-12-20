В Госдуме отреагировали на разрешение религиозного многоженства для мусульман в России

Депутат Останина напомнила об уголовной ответственности за многоженство в России

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала разрешение Советом улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России религиозного многоженства. В разговоре с «Лентой.ру» депутат также напомнила об уголовной ответственности.

«Россия — светское государство. Поэтому нормативы внутри религиозной конфессии никакого отношения к светской жизни не имеют. Равно как светское государство не вмешивается в религиозные устои, так и конфессии религиозные не вправе диктовать светскому государству, по каким законам жить. Независимо от того, к какой религиозной конфессии принадлежит гражданин, проживающий на территории нашей страны, он обязан соблюдать законы», — заявила Останина.

Депутат напомнила, что в России нормативы семьи регулируют Семейный кодекс и Конституция. Она отметила, что в последней прописано, что брак — это союз мужчины и женщины.

Кроме этого, у нас есть Уголовный кодекс, который наказывает за многоженство. Вторая, третья, шестая жена появляется после того, как оформляется официальный развод с предыдущей супругой Нина Останина глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

«У нас есть Указ Президента № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Главная наша духовная традиционная ценность — это, конечно, семья, основанная на браке, который воспринимается как союз мужчины и женщины. Мы что, от своих устоев традиционных отказываемся? Тогда надо, чтобы муфтий Москвы обратился к президенту, чтобы президент отменил собственный указ о сохранении традиционных ценностей», — рассказала Останина.

Останина назвала многоженство предательством женщины

Парламентарий обратила внимание на то, что муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал одной из причин многоженства неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья.

«Это предательство женщины. Потому что у нас есть современные технологии репродуктивные, можно обратиться в центр репродукции. Ну а если мужчина не может иметь детей, что тогда жене делать?» — добавила она.

Также Останина напомнила, что главное в семье — это не муж и жена, это дети. В сообщении муфтия Москвы говорится о том, что мужчина может иметь четыре жены, если он их может по-равному содержать. При этом, по словам депутата, не сказано, кто будет содержать детей. Она отметила, что все заботы о детях лягут бременем на государство.

«Поэтому как же можно вторгаться в полномочия государства, но при этом говорить о том, что это чисто наша такая религиозная конфессиональная установка? Я не знаю таких мужчин, которые сегодня могли бы полноценно содержать четыре семьи, учитывая, что у нас 20 процентов семей с детьми сегодня могут позволить себе купить только продукты питания. 60 процентов семей не могут позволить себе приобрести предметы длительного пользования», — рассказала глава профильного комитета.

Я не хочу никого обижать, а хочу, напротив, защитить самое главное — женщин и детей. Это предложение против детей, против женщин. Оно вообще противоречит нашей человеческой природе Нина Останина глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа к женам. Об этом рассказал зампред совета и зампредседателя ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.