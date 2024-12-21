В ЕС закупили газ у Мексики из-за прекращения российского транзита через Украину

Евросоюз на фоне готовящейся остановки Украиной транзита российского газа активно занялся поиском других поставщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В октябре объединение впервые закупило топливо в Мексике на общую сумму 35 миллионов евро, узнало агентство. Также в ЕС вернулись к импорту газа из Индонезии (на 3 миллиона евро) и Египта (на 32 миллиона евро). Однако указанные страны не покроют все потребности Евросоюза в СПГ, подчеркивается там.

Договор о транзите газа из РФ в Европу через Украину перестанет действовать в конце 2024 года. Представители украинской стороны многократно повторяли, что не станут продлевать его на 2025 год.

В начале осени ЕС вернулся к закупкам газа из Анголы, ранее в этот список впервые попала Республика Конго.

По мнению бывшего главного экономиста немецкой компании по торговле драгоценными металлами Degussa Goldhandel Торстена Полляйта, от транзита газа из России отказалась не Украина, а США. Для Европы такой подход, на его взгляд, является экономической катастрофой, за последствиями которой можно будет наблюдать в ближайшие несколько лет.

