В Керчи введен режим ЧС из-за разлива мазута из танкеров

В Керчи введен режим ЧС муниципального характера из-за разлива мазута с танкеров

В Керчи введен режим чрезвычайного положения муниципального характера из-за разлива мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, передает Крыминформ.

Мазут обнаружен в море, а также на берегу около крепости Ени-Кале и мыса Змеиный. К ликвидации розлива нефтепродуктов привлекли 112 человек, два корабля и 12 единиц техники.

Ранее стало известно, что до восточной части Крыма добрался мазут с затонувших танкеров. В очистке берегов, по словам главы республики по информационной политике Олега Крючкова, задействовали силы МЧС (как федеральные, так и региональные), а также министерство экологии и резервы ресурсов Республики Крым и города Керчи.

