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21:25, 21 декабря 2024Россия

В Кремле объяснили предложение Путина провести дуэль западных ПРО с «Орешником»

Песков: Путин предложил дуэль тем, кто говорил об уязвимости «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Предложение президента России Владимира Путина о технологической дуэли с Западом было ответом на утверждения об уязвимости гиперзвуковых ракет «Орешник». Это объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости», — сказал он.

19 декабря российский лидер заявил, что дуэль западных систем ПРО с «Орешником» можно устроить не только в Киеве, но и другом месте. Он добавил, что Запад может подключить и системы противоракетной обороны, находящиеся в Румынии и в Польше.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер обратил внимание, что РФ является хозяином положения на Украине, предложив дуэль между ракетным комплексом «Орешник» и западными системами ПРО.

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