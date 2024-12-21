В ЛНР сообщили о пострадавших при столкновении машины с автобусом

Пасечник: девять человек получили ранения различной степени тяжести в ДТП в ЛНР

В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом Ростов — Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР) девять человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Леонид Пасечник.

Он уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. «Ситуацию держу на личном контроле», — добавил Пасечник.

Глава ЛНР также выразил соболезнования близким погибших в результате аварии.

Ранее появилась информация о том, что причиной ДТП в Антрацитовском районе ЛНР стало нежелание водителя легкового автомобиля уступить дорогу микроавтобусу, который ехал по главной дороге. Отмечается, что в результате происшествия не выжили семь человек, включая двух водителей.