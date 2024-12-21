Мирошник: глава ЦРУ Бернс приехал в Киев прятать концы перед аудитом Трампа

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Киев, чтобы надавить на власти Украины, которые могут передать избранному президенту США Дональду Трампу компромат на администрацию Джо Байдена. Цель визита главы ЦРУ в украинскую столицу назвал в разговоре с ТАСС посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

«Зеленский — слабое звено в цепочках уходящих демократов, в том числе и коррупционных, и преступных. Бернс приехал в Киев прятать концы и оговаривать с Зеленским действия Киева, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на украинский трек», — рассказал он.

По словам Мирошника, аудиторы Трампа будут искать компромат на демократов, и Киев является наиболее уязвимым направлением, куда уходили и средства бюджета США, и поставляемое на Украину оружие.

Как утверждает дипломат, демократы сомневаются в верности Зеленского своим обязательствам перед ними, и по этой причине прислали в Киев Бернса с доводами, которые должны удержать политика от сдачи компромата на демократов проверяющим от Трампа.

Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку избранному президенту США Дональду Трампу.