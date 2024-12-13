Скачко: расследование о растратах станет началом конца для украинских властей

Расследование о растрате американских средств президентом Украины Владимиром Зеленским сыграет на руку избранному президенту США Дональду Трампу, порассуждал в беседе с газетой «Взгляд» политолог Владимир Скачко. По его словам, это событие можно назвать началом конца для украинских властей.

Как стало известно ранее, будущий директор ФБР США Кэш Пател решил провести расследование против Зеленского после вступления в должность. Пател намерен выяснить, куда Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков и не создавал ли украинский лидер видимость угроз безопасности для Запада, чтобы получать новую помощь от Вашингтона.

«Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», — сказал эксперт. По его мнению, расследование, скорее всего, состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы украинской армии на Киев, считает политолог.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что расследование против президента Украины приведет к посадкам демократов. Коррупция в США «беспредельная», поэтому демократы сейчас пытаются всячески осложнить возможность расследования, полагает парламентарий. «Республиканцам выгодно сейчас топить демократов. Это внутренняя борьба. Их беспокоит, что ли, Украина какая-то?» — порассуждал он.