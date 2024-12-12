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12:38, 12 декабря 2024Россия

В России отреагировали на планы будущего главы ФБР расследовать дело против Зеленского

Депутат Чепа: расследование против Зеленского приведет к посадкам демократов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Расследование против президента Украины Владимира Зеленского приведет к посадкам демократов, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы будущего главы ФБР.

Ранее назначенный на эту должность избранным президентом Дональдом Трампом Кэш Патель рассказал, что планирует провести расследование против Зеленского. Он хочет выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков, и не создавал ли украинский лидер видимость угроз безопасности для Запада, чтобы получать новую помощь от Вашингтона.

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Расследование такого рода— это то, чего больше всего боялись и боятся демократы, уверен депутат. По его мнению, подобные разбирательства могут привести к очень серьезным последствиям для американской политики в целом.

«Коррупция в США беспредельная. Мы можем говорить, что у нас коррупция, борьба с коррупцией, но такая коррупция, как там, нам и не снится. При чем там эта коррупция еще и полуофициальная. Часть тех колоссальных денег, которые переводились, как они говорили, на Украину, или большая половина этих денег остается прямо в Америке. Всех интересантов, кто участвовал в этих цепочках, огромное количество, поэтому для демократов результаты 5 ноября — это вопросы, где они могут оказаться: на свободе, используя эти деньги, или за решеткой», — высказался Чепа.

Поэтому демократы сейчас пытаются всячески осложнить возможность расследования, полагает парламентарий. Так, президент Джо Байден помиловал своего сына Хантера, потому что при расследовании его деятельности на Украине всплывает вся семья и другие демократы, отметил он.

Республиканцам выгодно сейчас топить демократов. Это внутренняя борьба. Их беспокоит что ли Украина какая-то? Да нисколько не беспокоит ни демократов, ни республиканцев. Наплевать и тем, и другим на жизни и что будет с Украиной дальше, а вот за свои интересы сейчас будет война

Алексей Чепадепутат Госдумы

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин порадовалась выдвижению на пост главы ФБР Кэша Патела и призвала американцев «запасаться попкорном».

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