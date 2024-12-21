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16:49, 21 декабря 2024Россия

В Минобороны сообщили о поражении 14 бригад ВСУ в Курской области

Минобороны: российские военные поразили 14 бригад ВСУ в Курской области
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные из группировки войск «Север» поразили 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, речь идет об одной тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригадах, а также бригаде морской пехоты и четырех бригадах территориальной обороны.

Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли более 300 военнослужащих, указали в Минобороны. Также были уничтожены танк, две боевые американские машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции РЭБ.

Накануне стало известно, что в результате ракетного удара по Рыльску в Курской области погибли пять человек. Еще 12 человек, по данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, получили ранения. Комментируя произошедшее, Хинштейн заявил, что украинская сторона намеренно выбирает мирные объекты социального назначения.

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