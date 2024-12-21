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11:57, 21 декабря 2024Россия

В ночном клубе российского региона произошел пожар из-за петарды

Пожар из-за петарды произошел в ночном клубе якутского Ленска
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Улус.Медиа

Несоблюдение техники безопасности при зажигании петарды привело к пожару в ночном клубе якутского города Ленска на улице Пролетарской. Об этом сообщает региональное «Улус. Медиа».

Из-за пожара в клубе была повреждена стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура на площади 15 квадратных метров. Несмотря на открытое возгорание, посетители не торопились покидать помещение.

ЧП произошло рано утром в 5:14 по местному времени. Уже спустя несколько минут на место прибыли пожарные в составе десяти человек и трех единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону. Виновные лица сейчас устанавливаются.

Ранее россиян предупредили об опасности петард. По словам врач-сурдолога-оториноларинголога Яны Никиткиной, их неправильное использование может привести к опасным для здоровья последствиям. В их числе она назвала снижение слуха и появление шума в ушах. В случае высокой громкости взрыва у человека могут появиться головокружения, предупредила эксперт.

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