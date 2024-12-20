Россиян предупредили об опасности петард

Оториноларинголог Никитина: взрыв мощных петард может привести к снижению слуха

Неправильное использование петард, хлопушек и бенгальских огней может привести к опасным для здоровья последствиям, рассказала врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Никиткина. Об опасности петард она предупредила россиян в беседе с РИА Новости.

По словам врача, взрыв мощных петард может стать причиной кратковременного или стойкого снижения слуха и шума в ушах. «Как показали наши исследования, акустическая травма всегда приводит к двусторонней тугоухости: с одной стороны в большей, с другой — в меньшей степени выраженности. К сожалению, такая форма тугоухости далеко не всегда поддается терапии, потому что связана с гибелью клеток слухового нерва», — отметила Никиткина.

Кроме того, при воздействии пиротехники, если громкость взрыва превышает 100 децибел, у человека могут возникать головокружения. Чтобы избежать этого, во время взрывов пиротехники врач порекомендовала надевать шапки, капюшоны, а в идеале — шумоподавляющие наушники или специальные беруши. Если через несколько часов после работы с пиротехникой шум в ушах и снижение слуха не проходят, нужно посетить специалиста.

Врач-оториноларинголог Александр Кишиневский отметил, что подобные развлечения могут быть вредны и для органов дыхания из-за того, что при горении бенгальских огней и другой пиротехники выделяются опасные вещества, включая соли тяжелых металлов. Поэтому и пиротехнику, и бенгальские огни он порекомендовал запускать только на улице.

Врач также посоветовал следить за тем, чтобы все огни находились на максимально возможном расстоянии от лица во избежание ожогов кожи и дыхательных путей, которые могут привести к неприятным ощущениям, боли при дыхании, дискомфорту, заложенности и раздражению носа, чиханию.

Если говорить о бенгальских огнях, то они редко вызывают серьезные ожоги дыхательных путей. Тут скорее мы переживаем за то, что соли металлов и другие вредные вещества могут оказать негативный эффект, попадая в организм Александр Кишиневский врач-отоларинголог

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