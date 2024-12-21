В Новой Москве возбудили дело после драки мигрантов с подростками

СК возбудил дело после драки 40 мигрантов с тремя школьниками в Новой Москве

Уголовное дело о хулиганстве возбудили из-за потасовки 40 школьников-мигрантов с тремя подростками в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«По данному факту ГСУ (главным следственным управлением) СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство"», — подчеркнули в сообщении.

Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову сформировать доклад о ходе расследования. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее следователи возбудили дело из-за драки подростков в российской школе. Это произошло в Улан-Удэ.