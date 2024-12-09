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09:51, 9 декабря 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за драки подростков в российской школе

В Улан-Удэ следователи возбудили дело из-за драки подростков в школе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Улан-Удэ следователи возбудили дело из-за драки учеников в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Республике Бурятия.

В СМИ распространилось видео, на котором запечатлена драка подростков, во время которой один из школьников от удара ремнем по голове теряет сознание. В публикациях уточнялось, что это не первый случай насилия к пострадавшему со стороны других подростков.

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ организовала проверку по факту буллинга, уточнили «Ленте.ру» в ведомстве.

Ранее полиция начала проверку по факту инцидента, во время которого ученик на уроке в школе поселка Ковернино сломал нос учителю.

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