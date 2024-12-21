В Румынии опровергли вмешательство России в выборы

Snoop.ro: заявления о вмешательстве России в выборы не подтвердились

Предвыборная кампания независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску в соцсети TikTok оплачивалась не Россией, а Национал-либеральной партией (НЛП) страны. Об этом сообщает портал Snoop.ro, ссылаясь на источники, знакомые с анализом Румынской налоговой службы ANAF.

Уточняется, что НЛП воспользовалось услугами компании Kensington Communication, которая занимается политическим маркетингом. Партия хотела подготовить сценарий предвыборной кампании. Как отмечается, Kensington Communication заплатила 130 «влиятельным лицам», чтобы продвинуть в TikTok некоторые нарративы.