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23:20, 21 декабря 2024Мир

В столице Йемена прогремел мощный взрыв

В столице Йемена Сане прогремел сильный взрыв
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В столице Йемена Сане в субботу вечером прогремел мощный взрыв. Предположительно, от израильского авиаудара, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в местных властях.

«Мощный взрыв прогремел в Сане, предположительно, в результате израильского авиаудара», — уточнил собеседник агентства.

Ранее американский профессор Джеффри Сакс заявил, что Израиль и США являются главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт отметил, что Тель-Авив продолжает атаковать Сирию, Ливан и сектор Газа и провоцирует Иран на противостояние, а США поддерживают его действия.

16 декабря в сирийском Тартусе прогремели мощные взрывы после израильского удара. На кадрах были запечатлены языки пламени и столб из огня и дыма.

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