В США назвали двух главных провокаторов ситуации на Ближнем Востоке

Сакс: главным провокаторами ситуации на Ближнем Востоке являются Израиль и США

Израиль и США являются главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке. Такую точку зрения высказал американский профессор Джеффри Сакс в разговоре с телеканалом Dialogue Works, фрагмент интервью публикуют «Известия».

Он отметил, что Израиль продолжает атаковать Сирию, Ливан и сектор Газа и провоцирует Иран на противостояние, а США поддерживают его действия. Профессор подчеркнул, что мир в регионе невозможен, пока ситуация не изменится.

«Провал дипломатии по установлению мира путем создания государства Палестина наряду с Государством Израиль, как ни странно, остается доминирующим фактором для продолжения войны», — подытожил он.

Ранее в Иране пригрозили Израилю «выходящим за пределы понимания» ударом. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини пообещал, что еврейское государство получит решительный ответ на устроенную им атаку.