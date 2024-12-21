В Турции высказались о будущем российских баз в Сирии

Глава МИД Турции Фидан: судьбу российских баз в Сирии должны решить сирийцы

Глава МИД Турции Хакан Фидан высказался о будущем российских баз в Сирии. Об этом сообщает Star.

«Это вопрос сирийского народа, ему и принимать решение», — заявил он.

По словам политика, обещания «уйти из Сирии» между Россией и Ираном сложно назвать договоренностью. Кроме того, Фидан подчеркнул, что иранская сторона отказалась от поддержки администрации Асада из-за событий в Сирии. «Тегеран пересмотрел свои возможности, продемонстрировав очень реалистичный подход», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности новых властей Сирии в российских базах. По словам российского лидера, новые власти Сирии и большинства стран Ближнего Востока хотели бы, чтобы военные базы России остались в регионе.

