Путин заявил о заинтересованности новых властей Сирии в российских базах

Путин: новые власти заинтересованы в том, чтобы базы России в Сирии остались

Новые власти Сирии и большинства стран Ближнего Востока заинтересованы в том, чтобы военные базы России остались в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир и спокойствие. Мы поддерживаем контакты со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Большинство из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши базы в Сирии остались», — сказал глава государства.

По его словам, Россия предложила использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Российский лидер также отметил, что сложившаяся в Сирии ситуация не является поражением для России, Москва своих целей достигла. Он подчеркнул, что Россия пришла в Сирию десять лет назад, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что был в Афганистане.