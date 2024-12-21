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16:46, 21 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ стали отправлять в пехоту солдат войск ПВО из-за нехватки людей

The Guardian: ВСУ отправляют в пехоту солдат из подразделений войск ПВО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Дефицит на фронте у Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал настолько острым, что Генштаб приказал и без того истощенным подразделениям войск противовоздушной обороны (ПВО) высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. Об этом рассказали украинские военные изданию The Guardian.

Один из военных ВСУ рассказал изданию, что ситуация с дефицитом людей достигла критического уровня, и добавил, что средства ПВО могут перестать работать должным образом. По его словам, некоторые мобилизованные в пехоту противоракетчики прошли обучение на Западе и получили очень полезные навыки, но для боев в окопах у них нет реального опыта.

Еще один источник издания предположил, что командиры ВСУ отправляют неугодных им солдат на фронт в качестве наказания. По его мнению, обладая «деликатными знаниями» о позициях и тактике украинской системы ПВО, эти солдаты рискуют выдать важную информацию, если их захватят в плен.

Ранее на Украине анонсировали снижение возраста мобилизации до 18 лет. Советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что в начале 2025 года власти Украины прибегнут к этой мере для восполнения дефицита военных.

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