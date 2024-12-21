Власти сняли ограничения на работу аэропорта Ижевска

АО «Ижавиа»: ограничения на работу аэропорта в Ижевске сняты

Ограничения на работу аэропорта Ижевска сняты. Об этом сообщил генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников в Telegram.

«Восстанавливаем полеты», — говорится в публикации.

21 декабря произошла массовая атака дронов по территории Татарстана. В связи с ситуацией в республике план «Ковер» ввели в аэропорту Ижевска. Глава Удмуртии Александр Бречалов также призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

В Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников. Один из дронов пролетел над рекой, другой — над промышленным предприятием и шесть — над жилым массивом.

