Власти Венгрии прокомментировали вопрос отправки миротворцев на Украину

Сийярто: после прекращения огня можно поднять вопрос об отправке сил на Украину

Вопрос об отправке миротворцев на Украину можно обсуждать после прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он отметил важность последовательных действий. По его словам, сначала необходимо установить режим прекращения огня. После этого можно начать процесс мирных переговоров и прийти к соглашению.

«Все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом», — сказал Сийярто. Глава МИД добавил, что по этой причине сейчас невозможно составить серьезное мнение об отправке миротворческих сил.

Ранее Сийярто оценил возможность урегулирования украинского конфликта в ближайшем будущем. По его мнению, шансы прийти к мирному договору после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут выше, чем когда-либо.