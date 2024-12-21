Сийярто: шансы добиться мира на Украине при Трампе будут выше, чем когда-либо

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил возможность урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем, подчеркнув, что шансы добиться мирного соглашения после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут выше, чем когда-либо, сообщает РИА Новости.

«С момента, когда президент Трамп вступит в должность, я думаю, шансов на достижение мирного соглашения будет больше, чем когда-либо», — заявил министр.

По его словам, главный вопрос заключается в том, успеют ли нынешняя американская администрация и провоенные западные политики предпринять какие-либо шаги, которые усилят эскалацию и сделают быстрый мирный процесс невозможным до вступления Трампа в должность главы государства. Дипломат отметил, что после проведения выборов в США по обе стороны океана уже были приняты решения, сопряженные с огромным риском эскалации.

Ранее Сийярто предупредил, что теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира между Россией и Украиной.