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03:40, 21 декабря 2024Мир

Сийярто предупредил об угрозе заключению мира из-за теракта против Кириллова

Сийярто заявил, что теракт против Кириллова может помешать заключению мира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

«Поскольку мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, поскольку мы хотим избежать любого риска эскалации, мы рассматриваем все эти вопросы как вызывающие беспокойство», — заявил министр.

По его словам, любые подобные шаги чреваты эскалацией, которая может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир, если ситуация ухудшится до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя рассказал, что Россия продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине после теракта против Кириллова. Дипломат упомянул, что Кириллов «неоднократно предоставлял факты» деятельности подобных объектов на Украине. По его словам, у России есть основания предполагать, что в закрытых лабораториях США, находящихся по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие.

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